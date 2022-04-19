大陸在疫情防控措施下，導致物流嚴重受阻，民眾日常生活物資多只能依靠政府發放或社區團購，不過，據上海紀律檢查委員會官方微信消息，上海閔行區2名官員因發放問題豬肉給居民，遭免職，並立案調查。
據上海紀律檢查委員會官方微信消息，閔行區梅隴鎮副鎮長任偉萍、經濟發展辦公室主任慄爽，在發放保供物資過程中存在失職瀆職問題，致使不合格豬肉產品發放給社區居民，造成嚴重不良影響。
上述兩人均被黨紀政務立案，接受進一步調查，並按程序分別被免去副鎮長、經濟發展辦公室主任職務。
大陸在疫情防控措施下，導致物流嚴重受阻，民眾日常生活物資多只能依靠政府發放或社區團購，不過，據上海紀律檢查委員會官方微信消息，上海閔行區2名官員因發放問題豬肉給居民，遭免職，並立案調查。
據上海紀律檢查委員會官方微信消息，閔行區梅隴鎮副鎮長任偉萍、經濟發展辦公室主任慄爽，在發放保供物資過程中存在失職瀆職問題，致使不合格豬肉產品發放給社區居民，造成嚴重不良影響。
上述兩人均被黨紀政務立案，接受進一步調查，並按程序分別被免去副鎮長、經濟發展辦公室主任職務。
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