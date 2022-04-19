上海市委常委、常務副市長吳清19日表示，三省一市（江蘇省、浙江省、安徽省和上海市）將進一步優化供應鏈保供「白名單」，推動跨省市名單共用和雙向互認，抓緊在長三角地區試行建立重點產業鏈供應鏈及其異地配套供應企業「白名單池」制度，共同保障推動長三角全產業鏈式協同復工復產。

據澎湃新聞報導，由於疫情對經濟衝擊疫情，上海近日印發實施《關於開展重點企業保運轉的工作方案(試行)》，發布《市工業企業復工復產疫情防控指引(第一版)》，並建立了重點企業「白名單」制度，啟動實施復工復產。

吳清表示，在共同保障產業鏈穩定和重點企業運行方面。近一段時間來，蘇浙皖三省和各重點城市組建工作專班，積極對接上海重點企業提出的配套供應訴求，全力協調產業鏈上下游企業生產、供應對接，暢通核心零部件、關鍵原材料等跨省市運輸，支持重點企業持續生產。

據了解，江蘇省泰州市支持幫助上汽集團、特斯拉公司在當地的供應鏈企業復工復產並辦理運輸通行證。蘇州、泰州等地為上海華虹、中芯國際等積體電路製造企業車輛進出當地提取原料給予重要的通行便利。同時，上海加強協調服務，支持蘇浙皖三省重點企業供應鏈在滬配套企業抓緊復工復產。