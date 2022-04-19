雲林雙胞胎抓周1染疫 確診嬰急送加護病房 12:452022/04/19 中時 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣長張麗善今天上午參加國民黨雲林縣黨部會議，結束受訪時被問及疫情。（周麗蘭攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣今（19日）新增8例本土確診個案，其中之一是滿周歲、去外縣市參加抓周活動染疫的嬰兒，住進加護病房，該嬰兒是雙胞胎之一。 雲林縣長張麗善受表示，該名嬰兒因發燒就醫，採檢陽性確診，收治在加護病房，父親陪同照顧嬰兒，母親與另一個雙胞胎兄弟居家隔離。 張麗善說，嬰兒日前由父母帶到外縣市參加抓周及拍照，感染源有待調查。 2歲童染疫亡 兒童感染科名醫：出現4症狀立刻送急診 本土連4天破千例 專家揭與病毒共存時間點 #嬰兒 #抓周 #確診 #雲林縣 #加護病房 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園自強活動不停辦 民代批疫情破口 04:102022/04/19 地方新聞 桃園＋187 里鄰長聯誼活動累計19人確診 4里長染疫 17:112022/04/18 生活 彰化＋6 含參加台北阿妹演唱會1例 04:102022/04/18 地方新聞 疫情再觀察2周 阿中估360萬人感染 04:102022/04/18 生活新聞 桃園里鄰長自強活動不停辦 民代批製造移動式群聚平台 13:472022/04/18 生活 獨家：台銀北花蓮分行員工染疫 傳出花蓮衛生局遲未發出隔離通知書 12:562022/04/19 財經 民眾怨搶不到防疫保單 金管會曝本周上架9張：不會買不到 04:102022/04/19 財經焦點 花蓮全中運選手確診 基隆啟動居家醫療照護 04:102022/04/19 地方新聞 雲林今新增5確診案 其中4人為麥寮喜宴延燒包括1幼兒 17:062022/04/18 生活 ＋1390創新高 OOC帛琉訪團爆12例 04:102022/04/19 生活新聞 和北檢確診法警同場 法務部長蔡清祥曝身體狀況 11:142022/04/19 社會 陳昱旗快評》防疫不能賭運氣 12:542022/04/19 快評 張惠妹演唱會多人染疫 台南市虎頭埤音樂節防疫加嚴 16:442022/04/18 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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