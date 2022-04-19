雲林縣今（19日）新增8例本土確診個案，其中之一是滿周歲、去外縣市參加抓周活動染疫的嬰兒，住進加護病房，該嬰兒是雙胞胎之一。

雲林縣長張麗善受表示，該名嬰兒因發燒就醫，採檢陽性確診，收治在加護病房，父親陪同照顧嬰兒，母親與另一個雙胞胎兄弟居家隔離。

張麗善說，嬰兒日前由父母帶到外縣市參加抓周及拍照，感染源有待調查。