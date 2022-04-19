中鋼(2002)股東紀念品遭指抄襲，中鋼出面表示，向來用心尋找優質及在地生產之股東會紀念品，並希望透過連結中鋼技術能量與鋼鐵相關材料，呈現給股東不一樣的紀念品質感，以回饋百萬股東的長期支持。今(111)年度的股東會紀念品亦秉持以往的原則，並自去(110)年8月份起即開始進行評估及準備，且該股東會紀念品已於今年2月取得新型專利證書。

中鋼周一公布今年的股東會紀念品為精緻鈦ONE戶外型環保餐具，沒想到當日晚間設計品牌「源源鋼藝uanuan」卻發文指出，某上市上櫃公司曾對他們的商品口卡餐具有興趣，甚至來回討論好幾次，最後因為貼牌問題合作告吹，沒想到最終商品出來的外型卻和當初設計的激似，直言「幾乎整碗端掉我們的方式」，遭人質疑口卡餐具造型就是剛發表紀念品的中鋼，對此，中鋼發新聞稿駁斥，並無侵害其他專利，且今年2月已取得新型專利證書。

中鋼表示，先前股東會紀念品鈦杯(103年)、鈦碗(105年)均引起中鋼股民的廣大回響，近二年因COVID-19疫情的衝擊，中鋼身為國內優質鋼材的最大供應者，亦希望能透過自身的技術與材料專業為防疫與環保貢獻心力。因此，中鋼111年度股東會紀念品決定採用純鈦製環保餐具，希望透過股東會紀念品的發放，來傳達推廣環保的重要理念，並委由中鋼長期合作之鈦材民生產品廠商-鑫科公司負責承製。鑫科公司在市場上找尋數家優良廠商洽談合作事宜，在技術需求、設計理念與合作模式等方面進行商談，惟因中鋼要求鈦製湯叉，製造廠商須具備沖壓處理鈦金屬之設備與能力，經多方評估後，最終委由其中一家國內廠商製作。採用純鈦製作，是出於產品材質、抗菌要求及使用便利性等考量，並在高抗菌標準及不沾手外出使用便利設計上，提出比市售商品更高之要求，俾中鋼股民可以獲得更佳產品體驗。

今年度中鋼股東會紀念品之湯叉金屬部件採純鈦製作，塑料部件添加日本抗菌材質，且其旋轉式拆疊收納方式更具使用便利性，此外，湯叉件採用吊板及吊套獨特設計組合，並採用開轉扣匙面不碰手設計、餐具置放時不接觸桌面，均為鑫科公司之特別設計；在相關產品設計於專利之引用上，亦經承製廠商鑫科公司提供專利師事務所提出專利分析報告，並出具無侵害其他專利報告書，且該股東會紀念品已於今(111)年2月取得新型專利證書。

中鋼一向尊重新創及在地製作，去(110)年股東會紀念品黑熊螺絲起子是委由國內本土新創品牌團隊製作，從設計到製作同樣經過無數次團隊間之互動討論，產品亦頗受股東好評。中鋼理解各新創團隊對於維護自身品牌之重視與保護，中鋼也會再檢視此次紀念品製作流程需要加強或改進之處，以兼顧廣大股東及社會大眾對於中鋼的期許。