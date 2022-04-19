靜宜校友總會號召校友為台中教區附設的八所身心障礙福利機構，進行公益捐款及關懷活動。（靜宜大學提供）

靜宜大學期盼發揮拋磚引玉，喚起社會大眾加入慈善行列。（靜宜大學提供）

台中教區本著基督愛世人的精神、照顧最小兄弟的使命，開辦八家身心障礙福利機構。（靜宜大學提供）

八家身心障礙福利機構每年照顧與服務超過2000多個家庭，近期更成立社區療育服務據點及工作坊等，提供更多元的支持與服務。（靜宜大學提供）

靜宜大學創校66年培育超過10萬名校友，不僅在各專業領域貢獻所學，校友總會更號召校友為台中教區附設的8所身心障礙福利機構，進行公益捐款及關懷活動；期盼發揮拋磚引玉喚起社會大眾加入慈善行列，共同改善發展遲緩兒童及身心障礙者的學習與生活環境。

「以愛傳愛」是靜宜的傳統。靜宜校友總會理事長蔡陽明說，擔任總會理事長1.5年任期中，陸續參訪台中教區附設6所身心障礙福利機構，實際瞭解他們迫在眉睫的需求，提供相關資源與協助，希望喚起更多校友踴躍投入公益、回饋社會。

靜宜秘書長劉國有指出，校友總會號召校友發揮愛心，以實際行動關懷社會弱勢；也向長期投入身心障礙者服務的人員與志工致上最高敬意。期盼靜宜校友若能力所及能秉持「人溺己溺、人飢己飢」的精神；尤其在全球疫情嚴峻延燒下，持續傳愛到社會各個角落。

天主教台中教區附設身心障礙福利機構執行長蔡惠玲說，台中教區本著基督愛世人精神、照顧最小兄弟使命，開辦台中立達、台中慈愛、彰化慈愛、員林聖家、溪州聖智、鹿港聖母聖心、埔里復活及竹山玫瑰等，8家身心障礙福利機構。

8家身心障礙福利機構，每年照顧與服務超過2000多個家庭，30多年已協助超過萬名發展遲緩兒童及身心障礙者，得到適切教育與發展，亦減輕家長照顧負擔。蔡惠玲表示，近期更結合堂區與社區成立社區療育服務據點及工作坊等，提供更多元支持與服務。

蔡惠玲強調，感謝靜宜校友總會的捐助與關懷，期待喚起更多人加入行列，讓這群慢飛天使獲得適切照顧與學習，朝向未來的人生勇敢展翅飛翔。