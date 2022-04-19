台銀北花蓮分行員工染疫，卻傳出花蓮衛生局遲未發出隔離通知書造成員工困擾。新一波疫情爆發，使花蓮地區疫情非常嚴重，但據了解，台銀北花蓮分行傳出員工染疫，有員工指出，通報之後，花蓮衛生局卻未匡列同事、也不作PCR檢驗，也沒發出隔離通知書給確診者，很多程序無法完成，不僅確診者不知何時才能回來上班，更攸關確診者領取防疫保險金的權益。

台銀員工指出，包括全體快篩、匡列確診者所密切接觸的同事，作PCR這些，全都由台銀行方來進行，照理說應該是衛生局也要前來銀行進行調查及檢驗，尤其是染疫者和週邊同事的座位圖分布，以及平日的行蹤足跡，來作共同匡列，但衛生局卻並未參與這些把確診者通報給防疫指揮中心之後的後續染疫管理工作，因此令分行不知所作的後續措施是否合乎標準。

另外更重要的是，倘若沒有隔離通知書，確診者根本無法請領到防疫保險金，直接影響到確診者的保險權益。

台銀總行則表示，台銀在知道花蓮的分行有確診者之後，除了已通報金管會，並在分行外貼出公告，且已進行全體快篩，並且匡列密切托觸的同仁進行居家隔離、作PCR、清消等重要工作，但隔離通知書只有衛生局才能發，同仁何時能回來上班，也要看衛生局的決定。