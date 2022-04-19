香港中文大學公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安接受採訪時表示，由於香港市民接種第3劑疫苗的比例偏低，不排除到年底將累計600萬人染疫。此外，香港此波疫情死亡率仍遠高於流感，社會要為第6波疫情做好準備。

據《星島日報》報導，郭健安強調，接種疫苗仍是應對疫情唯一手段，相信大部分香港市民未來均要接種第4劑。他指出，隨著第二代疫苗有望於下半年面世，年底前有望放寬社交距離措施。

郭健安說，由於大部分香港市民已感染新冠，或已經接種疫苗，社區出現進一步大幅感染可能性不高。但是市民接種3劑的水平仍偏低，加上80歲以上長者第2劑接種率僅約4成，憂慮確診數字預計持續徘徊在三位數，甚至出現反彈，隨時間推移累計或有600萬名港人確診。

對於未來疫情的走勢，郭健安坦言這輪疫情難像過去幾輪般完結。他表示，只要社區中有病毒存在，相信又會再有市民受感染。而隨著7至8個月後疫苗的抗體效力下跌，相信又會再有市民受感染。

郭健安說，接種1劑或2劑疫苗「頂不住病毒」，數據顯示接種3劑的保護力會較高，他相信大部分市民最終都要接種第4劑疫苗。他還預計，半年後藥廠會研發第二代疫苗，效力會較之前好，相信隨著新疫苗面世，確診的住院率會減低。

香港疫情確診數連續數日下降至三位數，社交距離措施將從本週四（21日）起放寬。