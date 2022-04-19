局長張淑娟示範如何用QR Code乘車碼。（洪靖宜攝）

高雄共享運具。（洪靖宜攝）

為了響應4月22日世界地球日，高雄市交通局將從今年4月22日起到年底，每周五使用QR Code乘車碼免費搭公車，微笑單車YouBike2.0掃碼租車也享前30分鐘免費。其他包含一卡通公司也加碼響應推出多項優惠好康，其他共享運具也同步推出專屬優惠活動，同時也宣布MeNGo優惠方案持續到111年底，就是希望能鼓勵大家多使用公共運具。

配合以環境保護活動的世界地球日，高雄市府與環保署合作推出「綠色星期五 QR減碳樂暢遊」系列優惠活動，從今年4月22日起到年底的每周五，凡是使用「QR Code乘車碼」，搭公車免費、YouBike2.0掃碼租車享前30分鐘免費。

另外，一卡通公司也推出加碼優惠，只要使用一卡通Money乘車碼搭乘公共運具，樂享7-ELEVEN優惠卷，還可抽天竺鼠車車一卡通。共享運具部分，使用UrDa騎乘滿60分鐘，贈點數25分鐘；Gokube抽3名50元騎乘金；iRent每週三騎乘滿30分鐘，每周五贈點數15分鐘免費好康。而MeNGo月票降價加碼優惠，也持續到今年底，鼓勵大家多使用共享運具。

高雄市交通局長張淑娟說，疫情階段希望減少接觸，所有運具都加設完成QR Code驗票機，出門人手一機可說是方便。她補充，高雄市擁有捷運、輕軌、公車、渡輪、Youbike2.0、共享電動機車等，是目前全國最多元運具的城市，感謝行政院環保署及交通部的大力支持，截至今年3月底，高雄市電動低地板公車數量達195輛，佔比達20％，電動車比例為全國第一，更是領先全國首先以鴻華先進打造MODEL T營運上路。

環保署處長蔡孟裕指出，中央與地方近年來努力推動多種空汙防制策略，統計去年4月至11月，高雄市電動公車行駛里程數共計約550萬公里，換算減少約1120公噸二氧化碳當量，肯定對於高雄空氣品質有相當大助益，未來可增加路線、加密班次，讓民眾樂於使用，持續推動2050年零碳排目標。