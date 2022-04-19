環保署盼彙整再利用技術的可資源化項目，今天邀請日月光、台積電等電子大廠及多家再生塑膠業者與會。（林良齊攝）

環保署盼彙整再利用技術的可資源化項目，今天邀請日月光、台積電等電子大廠及多家再生塑膠業者與會。（林良齊攝）

環保署盼彙整再利用技術的可資源化項目，今天邀請日月光、台積電等電子大廠及多家再生塑膠業者與會。（林良齊攝）

據統計，我國事業每年產出約24萬公噸的塑膠廢棄物，僅有約28％再利用，為提高產業塑膠循環再生，環保署盼彙整再利用技術的可資源化項目，今天邀請日月光、台積電等電子大廠及多家再生塑膠業者與會，展示包括回收廢塑膠粒再射出成形後，可以變成背心袋、腳踏車板、健身器材，強度甚至不輸新品。

環保署廢棄物管理處處長賴瑩瑩表示，民生用塑膠及國內事業產出的塑膠每年皆約有24萬噸，但因事業用塑膠材質更為複雜，回收難度更高，目前僅有約28％再利用，因此希望推動回收再利創新技術、以增加資源化比率。

「希望2年後達到100％資源化」，日月光經理凃秀妹表示，近日廢棄物的價格已到新低點，甚至傳出多起隨意傾倒等，因此日月光成立循環再生中心，整合各廠回收物，在前端分類、破碎、壓縮以後端再利用處理，目前廢塑膠再生比率約達68％，雖然現在仍有部分塑膠因為再製成SRF（固體再生燃料）成本較高，將持續推動研發降低成本。

據統計，去年台積電廢塑膠資源化達8000公噸，資源化比率約66％，台積電副處長陳國清說，除了發布「供應商物料包裝規範白皮書」源頭減量外、減少使用複合材質，超過5萬名台積電員工也加入回收行列，資源化的8000公噸也製成如垃圾袋、鋁條、SRF燃料棒等再生製品。

宏恩塑膠永續管理師張湘寧表示，使用再生塑膠製品約可降低2／3的碳排，許多品牌業者為了響應淨零碳排，也都紛紛採用再生塑膠製品；大豐環保研發部經理許程宇說，使用再生塑膠成本約會上升1成至2成，但為因應淨零碳排、碳關稅的機制，許多廠商也紛紛採用。