漫威電影《雷神索爾》系列第4部《雷神索爾：愛與雷霆》，將於今年7月暑假上映，首支預告昨晚（18日）全球同步發佈，除了「雷神」克里斯漢斯沃和「女武神」泰莎湯普森再度聚首，還有「星際異攻隊」全員驚喜加入，上一集缺席的娜塔莉波曼強勢回歸，萬眾矚目全新造型神秘「女雷神」曝光初登場，「前蝙蝠俠」克里斯汀貝爾更跳槽當起大反派，與雷神及復仇者聯盟成員決一死戰。

《雷神索爾：愛與雷霆》設於《復仇者聯盟：終局之戰》成功擊敗薩諾斯並恢復和平許久之後，全宇宙生物再度面臨被強大惡勢力殲滅的威脅，負責守護宇宙的星際異攻隊，必須說服唯一能與其抗衡的雷神索爾重出江湖，也號召了坐上阿斯嘉王座的「女武神」瓦爾基麗和克羅納星戰士寇格回歸，與索爾久別重逢的前女友珍佛斯特，更將神秘獲得雷神的強大神力，搖身一變成為揮動雷神之槌的「女雷神」。

《雷神索爾：愛與雷霆》前導預告

喜劇鬼才票房大導「泰卡大神」塔伊加維迪提加入MCU漫威電影宇宙、接手執導《雷神索爾3：諸神黃昏》後，以絕佳喜感令《雷神索爾》系列煥然一新，並令其成為首位推出第4集獨立電影的漫威超級英雄，再以《兔嘲男孩》問鼎奧斯卡最佳影片並勇奪最佳改編劇本後，本集他更升格兼任編劇，可望更全方位融入他以《吸血鬼家庭屍篇》和《神鬼嚎野人》令人絕倒的出格笑料，「導而優則演」且演技備受肯定的他，也繼續獻聲演出上一集首度登場的寇格。

本集卡司也是空前堅強，「雷神」克里斯漢斯沃和「星爵」克里斯普瑞特繼鋼鐵人與綠巨人浩克、美國隊長及酷寒戰士後，成為新任「漫威男男CP」，星爵也連同德克斯、螳螂女、涅布拉，與馮迪索配音的格魯特，「星際異攻隊」全員驚喜加入雷神系列。與雷神舊情復燃的「珍」娜塔莉波曼，除了以千呼萬喚初登場的「女雷神」全新強勢回歸，也和她的情敵、雷神的青梅竹馬「希芙」潔米亞歷山大一起重返本集繼續爭風吃醋，「前蝙蝠俠」克里斯汀貝爾跳槽「改正歸邪」飾演大反派「屠神者格爾」，更是一大爆點。

此外，還有多位意想不到的驚喜大牌彩蛋，讓全球粉絲在大銀幕上見分曉，一向也很會用歌的泰卡大神，為首支預告精心挑選了搖滾天團「槍與玫瑰」的經典名曲〈Sweet Child O' Mine〉，在充滿喜感的片段中，完美烘托本集更是不按牌理出牌的「泰卡式」無厘頭，也隱喻索爾和珍破鏡重圓後、更加「如膠似漆」的親密關係。