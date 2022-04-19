西班牙媒體《馬卡報》票選21世紀最偉大運動員，單屆奧運勇奪8金的美國飛魚菲爾普斯高居首位，「牙買加」飛人波特緊追在後，「瑞士特快車」費德特排名第三。

截至目前為止，世界泳壇霸主非菲爾普斯莫屬，尤其是單屆ˋ奧運8金更是創下不朽史頁，21世紀最偉大運動員當之無愧。

至今仍保有100公尺、200公尺與400公尺接力三項世界紀錄的牙買加飛人波特，世界田徑史上擁有璀璨光環的他，如果沒有菲爾普斯，波特將是21世紀最偉大運動員，可惜波特無法撼動菲爾普斯的地位。

世界網壇傳奇人物費德勒，原本擁有最多大滿貫冠軍紀錄，無奈近年來受傷低迷，這項紀錄已被西班牙蠻牛納達爾超越，但費德勒仍獲得票選為21世界最偉大運動員榜第三人，納達爾則是緊追費德勒之後名列第四。

已故NBA巨星「小飛俠」布萊恩在20年職業生涯都待在湖人，幫助球隊5度奪得總冠軍，並且曾在單場攻下81分，此次票選排名第五，也是唯一的NBA球星。

排名第六的就是世界高球唯一王者「老虎」伍茲，若不是他的誹聞以及受傷長期缺陣，否則排名應該可以往前。

世界足壇最令人津津樂道的莫過於阿根廷球王梅西以及葡萄牙巨星C羅，兩人的良性競爭互有高下，但這次票選梅西技高一籌名列第七，C羅排名第十。

排名第八的是F1世界方程式巨星漢彌爾頓，而不是舒馬克；第九是摩托車名將瓦倫蒂諾羅西。