俄羅斯入侵第53天，烏克蘭聲稱俄軍在發動幾週來最猛烈的飛彈打擊後，今天於烏東沿著一條近480公里的前線發動地面攻擊，俄烏間的頓巴斯之戰開打。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymr Zelenskiy）和高階官員表示，俄軍今天在烏東幾乎整條前線上發起新一波攻勢，「現在可說俄軍已展開他們準備已久的頓巴斯戰役」。

● 烏東大戰揭序幕 俄猛轟油彈設施交通節點

「紐約時報」報導，在入侵之初的幾週沒能摧毀烏軍燃料與彈藥儲存（可能誤判烏克蘭很快投降就可接收）後，俄軍近日猛轟這類目標以及交通基礎設施。

華盛頓戰爭研究所（ISW）最新戰況分析指出，俄軍今天在烏東展開新階段的大規模攻勢，鎖定魯別日諾（Rubizhne）、波帕斯納亞（Popasna）、馬林卡（Marinka）等頓巴斯地區的關鍵節點猛烈砲擊，企圖奪取頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）2州全境。

有軍事專家根據可取得的資訊研判，俄軍另在頓巴斯南部的胡里艾伯勒（Gulyaypole）至大諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）一線展開猛攻，目標應是奪取後方的波克羅夫西克（Pokrovske），以切斷烏軍頓巴斯集團南路的補給線。

紐時指出，俄軍另對黑海大港敖德薩（Odesa）門戶的尼古拉耶夫（Mykolaiv）加大攻勢牽制，以防烏軍增援烏東。

● 戰損整補不佳 俄軍恐無法快速進展

華盛頓戰爭研究所（ISW）認為，俄軍近幾週靠新部署的單位與東北部戰線撤下的部隊雙管增援烏東，烏東大戰俄軍固能重創守軍，但不大可能重演開戰之初神速兵臨基輔城下般的進展，主要是稍早從包圍基輔戰線調來的部隊，都是跟別的戰損單位七拼八湊，投入頓巴斯之戰的俄軍少有完整無損的新血。

紐時引述專精俄國軍事的分析家魯金（Pavel Luzin）表示，俄軍令人費解的初期失算讓對手取得意外利多，也平白作繭自縛不利後續作戰，然而俄軍雖開始打擊鐵路設施，目前仍避免用飛彈打擊渡河橋梁。

魯金說：「若俄國打算擴大在烏克蘭土地活動、達成破壞烏克蘭國體的目標，也得用到鐵路與橋梁。」

● 奪頓、盧2州全境 俄便可聲稱作戰成功

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）兼任研究員、澳洲退役陸軍少將萊恩（Mick Ryan）推文分析，俄軍有深層包圍或淺層包圍2個選項。前者是從哈爾科夫（Kharkiv）到第聶伯羅（Dnipro）建立一個縱深較大的包圍，擊敗烏東守軍後奪取整個第聶伯羅以東的烏克蘭土地，這將是俄國重大勝利。

但萊恩考量現階段俄軍能力，認為最可能的行動方針是從伊久姆（Izyum）到馬立波（Mariupol）建立一個較淺的包圍網釘住烏軍，目標是最終完全奪下頓內茨克、盧甘斯克2州，連同在烏南奪得的土地，便可聲稱達成這次「特殊軍事行動」目標。

萊恩指出影響俄軍能否成功的變因有三。一是烏軍能在哈爾科夫和伊久姆2個關鍵節點附近逆襲，打亂俄軍；二是俄軍攻下馬立波（Mariupol）後能抽調多少部隊加入頓巴斯之戰。以馬立波圍城戰慘烈程度看恐不樂觀；三是俄軍後勤能力，但自開戰以來俄軍後勤表現始終很糟。（譯者：陳亦偉）1110418