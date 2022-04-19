立法院民進黨團今（19日）舉行記者會。（葉書宏攝）

本土疫情延燒，民眾快篩試劑需求量增，立法院民進黨團今（19日）舉行記者會表示，支持特別預算使用再延長1年，然後透過快篩國家隊讓民眾可以用更低的價格取得，同時怒批國民黨是雙重標準。至於快篩試劑售價要訂多少，「這是政府應該要算出的成本。」

黨團總幹事鄭運鵬表示，當初口罩國家隊定價時國民黨也喊貴，所以國家要全面徵用，那時候的口罩買不到必須要提高，如今快篩對象並非全民，以有需要的對象、團體為主，政府有公共採購的契約，快篩在大家搶購時價格會高，當然也發生過大家不要的時候廠商賠本賣。

鄭運鵬表示，既然國家有需求，台灣的廠商、代理商會盡量配合政府的預算，這已打破市場機制，國民黨喊要市場機制又嫌貴，政府介入後又要更便宜甚至免費，國民黨自己是雙重標準，政府買的不會去圖利特定廠商。

黨團副書記長林楚茵說，快篩如同以往的口罩需求，口罩透過國家隊降低成本，關於國民黨提到免費提供，她強調，是降低口罩取得成本，不可能免費拿取，會造成資源上的問題，依據現有的預算合理使用，支持透過快篩國家隊讓民眾可以用更低的價格取得，這是迎向新經濟中非常重要的一環。

林楚茵也提到，當初訂口罩一個5元也是因成本預算，快篩的訂價並非漫天喊價，透過特別預算挹注會回歸到合理價錢，目前的售價有製造、營銷、廣告等成本，才會看到300至500的價格，至於是否降到100或50元，這是政府應該要算出的成本。

黨團副幹事長黃世杰表示，國民黨團記者會針對特別預算延期，可以發現國民黨算出的剩餘帳目沒算清楚，目前剩下1300多億元，並非全部都沒分配，若扣除應支付等，僅剩下800至900億元，甚至更少，目前大家最關注的快篩試劑都需要政府利用大量採購來壓低價格。