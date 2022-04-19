台灣防疫進入以正常生活、積極防疫、穩健開放為原則的型態，雲朗觀光旗下各家飯店嚴守中央流行疫情指揮中心的防疫準則，持續進行各項防疫措施。近日本土疫情雖持續升溫，但客人並無明顯退訂住宿與餐飲的狀況，惟母親節餐飲有較以往延遲預定的情形，但對於外帶產品母親節蛋糕、套餐等，未開賣時就已有民眾來電詢問。雲朗觀光集團逢母親節檔期推多項餐飲、住房優惠及專屬活動，且因應疫情君品酒店、翰品新莊、翰品高雄及兆品台中另推出母親節外帶套餐，五人份佳餚2,999元起，讓消費者有更多元的選擇。

君品酒店推出連續多年熱賣暢銷的「La Madame Rose玫瑰夫人」6吋1,280元，即日起至5/7於雲朗選物平台開放訂購。品文旅礁溪「媽咪愛戀高跟」6吋900元，主體玫瑰慕斯，使用玫瑰花醬、法國玫瑰利口酒與鮮奶油製作，夾層為巧克力蛋糕、堅果、草莓乾和香氣誘人的荔枝果露凍；即日起至4/22，訂購享8折優惠。5/7至5/8君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店新莊、翰品酒店花蓮，5/6至5/8翰品酒店高雄紛紛推出巧口愛心蛋糕，邀請入住或用餐的賓客參與活動免費送蛋糕，為母親節增添過節氣氛。

雲朗觀光集團也獻上豐富住房專案，不論是3C產品、美食或保養品，滿足母親的各種喜好。君品酒店五月份推出「三星閃耀」住房專案，10,520元起入住行政套房房型，享雲軒早餐、另加碼贈送SAMSUNG Galaxy M系列手機一支、心型戚風蛋糕、鮮乳坊玻妞優格飲，還可使用行政貴賓廳翰林軒。雲品溫泉酒店則是祭出兩款「幸福媽咪」住房專案；「美好生活」一泊二食假期，含丹彤早餐、晚餐，另加贈台泥蝦紅素水凝霜、微甜氣泡酒、玫瑰瑪德蓮。「美酒三食」全包式假期，含丹彤早餐、雲月舫晚間套餐、KEN CAN 午間套餐、美酒湯屋。

因應母親節外帶餐飲的需求，君品酒店、翰品酒店新莊、翰品高雄與兆品酒店台中相繼推出外帶餐。君品酒店即日起至5/3，推出西式和中式兩款五人份套餐，每套2,999元起，內含六款菜色、另加贈6吋玫瑰夫人蛋糕；並有加價購優惠，加899元可享加拿大水煮活龍蝦一隻。翰品新莊於5/7至5/8，推出兩款五人份中式套餐，每套3,680元起，4/30前預訂享8.8折優惠。翰品高雄5/7至5/8推出六人份外帶桌菜，每套3,980元。兆品台中於4/30、5/1、5/7推出中式合菜，每套五人份5,800元，4/27前預訂享早鳥優惠價3,888元，數量有限，售完為止。

另於飯店內也推出豐富多樣的餐飲活動內容，5/7至5/8君品酒店雲軒西餐廳母親節限定海陸饗宴，每位2,980元+10％，享半隻水煮活龍蝦、肋眼牛排6盎司，以及繽紛沙拉吧與紅酒無限供應。雅意義式餐廳則是以當代饗宴套餐，每位3,980元+10％，用精緻義式饗宴慶祝母親節。雲品溫泉酒店則是每房免費提供一位母親可至雲月舫無限暢飲，調酒、氣泡酒、紅白啤酒等各項飲品，並搭配精緻豐富甜點。

雲朗旗下飯店也以澎湃中式桌菜，為民眾到飯店過節帶來更多選擇。翰品新莊即日起至5/8，推出兩款中式桌菜，五人份4,800元+10％、十人份9,600元+10％。兆品台中5/1至5/15推出母親節感恩媽咪饗宴，4/27 前預訂，享早鳥優惠價十人份 6,800元+10％（原價8,800元+10％），每桌加贈紅酒一瓶與限量康乃馨，5/7於兆尹樓一樓大廳設置拍貼機，邀請全家大小一起拍照留念。兆品嘉義5/1至5/30，十人份中式桌菜8,800元起，每桌可免費獲紀念合照1組。翰品高雄5/1至5/8，每桌8,000元起的十人份桌菜、及5/7至5/8港都茶樓六人中式宴席3,980元+10％，供民眾選擇。翰品高雄另針對5/7至5/8於品日料用餐的女性，免費限量贈送康乃馨及銀耳紅棗湯、到港都茶樓用餐，與同行母親拍照打卡，贈送限量芋頭珍珠露甜湯。

雲品溫泉酒店、翰品酒店花蓮、品文旅礁溪、翰品酒店高雄則是推出母親節期間限定住客活動，豐富母親節慶祝時光。雲品於5/6邀請親愛愛樂弦樂團演出，另同步於雲朗旗下飯店FB平台共同直播響應；並於母親節周末推一系列手做課程，滾珠香氛、索拉花泡泡球吊飾，以及晨間瑜珈體驗。品文旅5/7至5/8，則是有手做相框筆筒課程、以及完成任務送好禮活動。翰品花蓮於5/6至5/8、5/13至5/15，推手做餅乾體驗課、與康乃韾折紙體驗，邀請母親帶著小朋友一起同樂。翰品高雄邀請5/7至5/8入住的旅客，於飯店FB粉絲專頁的母親節活動貼文留下想對媽媽說的話，可免費獲得哈根達斯、葡式蛋塔午茶點心。