中央流行疫情指揮中心15日宣布，為保護國人健康及維護旅遊防疫安全，自2022年4月22日起，團體旅遊符合接種年齡之參加者需完成COVID-19疫苗追加劑（第3劑）接種，始得出遊。

觀光局長張錫聰18日分別與旅行業及旅宿業者溝通，包含須完成第3劑接種之對象、尚未打追加劑（第3劑）旅客如何處理、特定團體之認定及解約退費適用原則等情況，說明如下：

1、接種對象：

（1）參加團體旅遊之旅客及旅行社工作人員均需完成第3劑接種，但不包括12歲以上未滿18歲完成第2劑接種及未滿12歲之旅客。

（2）18歲以上尚未打追加劑（第3劑），已滿第2劑間隔期（12周）者，請旅客儘快於出團前打第3劑；惟已打完兩劑，但「未滿」間隔期（12週）者，出示施打兩劑證明即可參團；另有醫師開立證明，不能施打「所有」疫苗者，請旅客提供參團前一天或當天的「快篩」陰性證明，即可參團。

2、特定團體之認定：指成員間彼此特定（例如：學校畢業旅行、家族旅遊、員工旅遊等），不需要符合上述需完成第3劑接種之規定。

3、解約退費處理原則（出發時間為2022年4月22日以後）：

（1）未符合完整接種（即接種第3劑）適用國內旅遊定型化契約第13條規定辦理，即旅行社應提出已代繳之行政規費或已支付之必要費用之單據（如航空公司退票手續費、旅宿之取消費用等），經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。

（2）12歲以上未滿18歲完成第2劑接種及未滿12歲旅客，不在上述規定限制內，爰報名參團者不受影響，如因個人因素取消行程，適用國內旅遊定型化契約第12條規定，旅客除依旅行業提供之收據繳交行政規費外，並應依解約日距離出發日之長短按比例賠償旅行業損失。

（3）特定團體取消行程適用國內旅遊定型化契約第12條規定，旅客除依旅行業提供之收據繳交行政規費外，並應依解約日距離出發日之長短按比例賠償旅行業損失。

旅行業係代收代付之行業，相關團費（必要費用）皆已於出發前給付合作廠商如航空公司、旅宿業者等，爰為減少業者及民眾損失，航空公司及旅宿業者協處如下：

（1）航空公司：國內航線之航空業者同意4月18日前預定於4月22日後出團團體，如旅客未施打第3劑疫苗，旅行業者可於4月21日前檢附團體旅客之疫苗小黃卡或健保App截圖等相關證明，向航空業者申請免手續費退、改票；自4月22日之團體旅遊即依指揮中心規定辦理。

（2）旅宿業者：觀光局18日與業者溝通，囿於不同旅宿規模大小及成本有異，且多已訂有合作契約，旅館公會表示會盡力協調旅館業，以長久合作之善意考量，從寬處理此次防疫政策受影響之個案，以降低雙方及旅客損失。

旅客與旅行社間如因取消行程，衍生退費爭議，得檢具相關資料向品保協會（電話：02-25995088）申訴調處，倘調處不成，後續可再向觀光局局申訴處理。