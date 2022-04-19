環保議題全球關注，呼應422世界地球日，4月22日起至2022年底，高雄市推動「綠色星期五 QR減碳樂暢遊」，只要每周五使用綠色運具就有3項優惠，包括QR Code乘車碼搭公車全額回饋、微笑單車YouBike2.0掃碼租車享前30分鐘免費、共享運具如其昜電動車(UrDa)、夠酷比 (Gokube)、和雲行動(iRent)也同步推出專屬優惠活動，落實零碳交通綠運輸。

19日高雄市政府交通局舉辦「2022世界地球日 零碳交通綠運輸 QR支付樂暢遊」記者會，包括行政院環保署處長蔡孟裕、高雄市交通局局長張淑娟、高雄市議員吳益政、高雄市輪船公司董事長黃淑美等人均出席參加。

蔡孟裕指出，中央與地方近年來努力推動多種空污防制策略，肯定高雄在空汙改善方面不落人後，統計110年4月至11月，高雄市電動公車行駛里程數共計約550萬公里，換算減少約1120公噸二氧化碳當量，對於高雄空氣品質有相當大助益，環保署將持續推動2050年零碳排目標。

張淑娟指出，高雄市擁有捷運、輕軌、公車、渡輪、Youbike2.0、共享電動機車等，是目前全國最多元運具的城市，高雄市更是領先全國採用鴻華先進打造的電動巴士MODEL T營運上路。截至今年3月底，高雄市電動低地板公車數量達195輛，佔比達20%，預估年前可達250輛，電動車比例則為「全國第一」。

張淑娟說，搭配2022世界地球日推出「綠色星期五 QR減碳樂暢遊」，自4月22日起至年底每週五使用乘車碼就可免費搭乘市公車及微笑單車YouBike2.0掃碼租車享前30分鐘免費，共享運具部分，使用UrDa騎乘滿60分鐘，贈點數25分鐘；Gokube每週六抽週五使用者3名50元騎乘金；iRent每週三騎乘滿30分鐘，每周五贈點數15分鐘等免費好康。

同時，MeNGo月票4大降價方案，加碼優惠持續到今年底。此外，使用一卡通Money乘車碼搭乘公共運具，至8月31日，樂享7-ELEVEN優惠券，還可抽天竺鼠車車一卡通。