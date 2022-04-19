台灣本土確診數破千例，令民眾人心惶惶，防疫工作更是不可少，吳宗憲和吳姍儒主持的《小明星大跟班》日前爆出錄影來賓確診，她也緊急做快篩結果是陰性，隨後為了安心起見，也立刻做了PCR，如今檢查結果出爐了。

吳姍儒昨（18日）在instagram透露，4/17錄影前做過快篩，結果呈現陰性，傳出錄影來賓確診，再次做了快篩，結果一樣是陰性，除了過敏引起感冒的鼻塞疼痛症狀之外，身體狀況一切良好，但會配合政府規定在家「匡列自主管理」，後續行程等政府確切消息下來，會有進一步調整，也預告會去做PCR檢測，根據《ETtoday》報導，目前PCR結果出爐，確定是陰性，讓所有關心她的人鬆了一口氣。

她表示由於非常臨時被通知匡列，導致還來不及調整行程，目前也在努力調度各種事項與會議，對於被影響到任何人或單位，可說示感到非常抱歉，也呼籲所有人不要有獵巫行動，畢竟確診者不是故意確診，希望大家不要惡言相向，接著強調：「畢竟讓世界存在並進步的，是愛」。

至於吳宗憲也緊急做了PCR檢測，並以急件方式處理，好在結果出爐為陰性，更火速在昨天下午打了第三劑莫德納疫苗，目前身體並沒有出現任何異狀，另外，《小明星大跟班》所屬的中天電視台也發出聲明，錄影時均有落實防疫政策，入場前人員皆須出示2劑以上(含兩劑)疫苗施打證明，或快篩陰性證明，傳出來賓確診後，也立即通報疾管署，並提供參與錄影的名冊及攝影棚場地圖，讓疾管署通知相關人員進行檢測。

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