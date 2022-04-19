立法院今（19日）舉辦「中華民國各界慶祝111年國慶籌備委員會」成立大會暨第1次常務委員會議。（立法院提供）

立法院長游錫堃（見圖）19日舉行出席「中華民國各界慶祝111年國慶籌備委員會」成立大會。（劉宗龍攝）

立法院今（19日）舉辦「中華民國各界慶祝111年國慶籌備委員會」成立大會暨第1次常務委員會議，立法院長游錫堃致詞時表示，今年國慶活動朝強化台灣主體意識及凝聚國人守土衛國意志概念來發想。

游錫堃表示，今年疫苗覆蓋率雖然提高，但疫情變化快速，仍然需要隨時滾動式調整防疫措施因應準備。去年國慶活動邀請到各領域的台灣英雄接受全國人民喝采，也邀請僑胞到新竹市及高雄等城市感受歡騰的國慶氣氛，許多地方也因此而增加觀光收益，受到社會好評。

游錫堃強調，最近烏俄戰爭帶給全球很大的啟示，今年國慶活動朝向強化台灣主體意識及凝聚國人守土衛國意志的概念來發想。

游錫堃也提及，今年國慶日有3天連續假期，為了讓國人能寓教於樂，所以一系列的活動規畫，要以帶給國人充滿活力、凝聚共識、全民參與的國慶活動為目標，讓我們一起來為國慶活動貢獻心力，也讓國慶成為全民參與的活動。

隨後會議中也通過「中華民國各界慶祝111年國慶籌備委員會」籌備委員單位名單及組織要點草案，邀請77個中央、地方政府機關及119個各界團體擔任委員。規畫晚會、大會、焰火施放的活動由相關幕僚作業機關辦理。

此外，援例由游錫堃擔任籌備委員會主任委員，台北市議會議長陳錦祥、新北市議會議長蔣根煌、桃園市議會議長邱奕勝、台中市議會議長張清照、台南市議會議長郭信良、高雄市議會議長曾麗燕為副主任委員。