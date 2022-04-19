為搶攻母親節商機，王品集團首度跨界賣蛋糕，並選定在日本米其林專賣店爆紅的「第五種乳酪蛋糕」做為主打，王品的《伊森彥ISANHIKO》第五種乳酪蛋糕強調隨溫度變化能吃到紮實、微結晶軟綿和冰淇淋的三種口感。目前僅在王品瘋美食購物網上買得到，配合母親節檔期4/30日前訂購即享早鳥優惠價899元 (原價1,080元)。 王品瘋美食購物網-輕春母親節活動即日起到5/31日，推出甜點系列包含:《伊森彥ISANHIKO》3款甜點、蛋糕，以及綠帶純植烘焙出品的燦璀香橙奇思旦糕。另外瘋美食購物網為滿足消費者「一站式購物」服務，特別與選物品牌『日青方好』、『鎮一大理石』合作，上架多款節慶花卉及精美、優雅的大理石盤器，讓媽媽們在專屬的節日裡也能感受質感生活的營造，活動期間購買輕春母親節系列，結帳皆享瘋點數2倍回饋。 王品集團首家創投公司、以純植物食材打造絕美甜點的『綠帶』純植烘焙，每年母親節，主廚Isabell創作的旦糕總令人引頸期盼；這次主打栗子蒙布朗旦糕(售價980元)，也受7-11統一超商的青睞，首次將純植物旦糕列入母親節DM品項，民眾之後都可以透過全台7-11門市訂購、享受純植物甜點的魅力。栗子蒙布朗旦糕將烘烤過的腰果拌入大量的栗子製成栗子乃油，搭配綠帶最招牌南瓜海綿糕體，製作出多層次的口感，最後再以法式糖漬栗子、金箔進行妝點，映襯媽媽的典雅氣質。