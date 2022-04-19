國銀又驚爆踩雷事件，這次正是去年下半年起被拉高監管規格整肅的補教業，金融圈知情人士透露，大陸首屈一指的補教機構「瑞思教育」，現在正在和中信銀進行總金額達8000萬美元的債務協商，中信銀的放款損失將可能高達5500萬美元，現在正在全力爭取自身權益。

中信銀踩雷瑞思機構近來已在金融圈傳開，金融業者紛紛臆測踩雷的部位，先前只聽說超過5000萬美元，而據指出，去年中信銀和瑞思機構所簽訂的授信合約，整個授信部位達8000萬美元，其中，6500萬美元為定期貸款，另外的1500萬美元則為循環貸款，現在中信銀只能拿回其中的1000萬美元的定期貸款，至於另外的5500萬美元，則成為放款損失的機率越來越高。

瑞思機構在有大陸布局的國內金融業者之間，相當有名。一位了解該機構的業者指出，這家機構在大陸有上千家據點，而且教書的還真的是「名師」，不但是北大、清大、交大的博士，還有很多各省份的「狀元」，也因此是大陸的補教名校，甚至自身也有開學校，但中共當局打補教機構的政策一下來，馬上「豬羊變色」，時隔半年多即出現營運困難，去年第一季才和台灣的中信銀簽授信約，結果一年之後進行債協。

金融圈人士也指出，由於瑞思機構在補教界的指標地位，因此過去向來「只跟四大行往來」，中信銀能與其授信合作，也是因為在當地的關係作得夠好，因此得到對方青睞，反而很多銀行瑞思機構「看不上眼」，如今瑞思機構因為中國政策轉向而使營運急轉直下，也使很多當初想作生意但作不到的銀行同業深感大陸市場變化無常。