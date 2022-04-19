「卡神」楊蕙如因涉嫌養網軍，且在2018年強烈颱風燕子侵襲日本時，動員網軍霸凌駐大阪經濟文化辦事處處長蘇啟成，導致其在住處自縊身亡，高院日前依侮辱公務員執行職務罪，判楊蕙如和共犯蔡福明各5月徒刑確定，得易科罰金；而楊蕙如已匆匆繳清罰金15萬結案，讓Ptt鄉民們一面倒氣炸表示「真划算！」

據報導，台北地院依侮辱公署罪將楊蕙如和共犯蔡姓男子各判刑6月，2人不服提上訴，因該罪廢除，高院審酌2人隨意以文章為辱罵，對公務員依法執行職務之尊嚴有所戕害，實在不應該，改依共同犯侮辱公務員執行之職務罪，各判處楊、蔡2人各有期徒刑5月，可易科罰金15萬元確定。

台北地檢署原通知楊蕙如19日到案執行，但她為了躲避媒體，早已於昨（18日）前往台北地檢署繳清罰金結案，也讓Ptt鄉民們怒吼「15萬真划算，可以報行政院統編嗎？」、「15萬換一條人命！？」、「一條命15萬，輕鬆又划算」。

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