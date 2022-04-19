NBA史上最偉大三分神射手終於回歸了！史蒂芬柯瑞今天依舊是從替補出發，雖然只上場23分鐘，但他17投12中，包含5顆三分球，攻下全場最高34分，帶領勇士126比120痛扁金塊，季後賽首輪2比0領先。

例行賽後段受傷的史蒂芬柯瑞，總算趕在季後賽開打前歸隊，教練團為了保護他決定讓柯瑞從替補出發，減少他的壓力，這個決定果真聰明，柯瑞得以充分發揮攻擊火力。

此役，柯瑞如入無人之境，打得對手潰不成軍，尤其是完成四分打後的霸氣讓主場球迷高呼MVP，場上正負值高達+32，成為當之無愧的霸主。

無緣入圍年度最佳進步獎的普爾，化悲憤為力量，手感發燙16投10中，攻下29分、5籃板、8助攻，克雷湯普生21分，威金斯13分、8助攻。

爭奪例行賽MVP熱門候選人、金塊大當家約基奇，此役完全被柯瑞比下去，即便有26分、11籃板的表現，但場上正負-26全隊最差，巴頓12分、10籃板。