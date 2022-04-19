隨著新冠疫情不斷增溫，確診人數快速上升，經疫調匡列須居家隔離民眾也快速增加，根據統計截至18日上午共有3672人，正在居家隔離，基隆市政府提醒，符合資格民眾結束居家隔離2年內，都能申請單日1000元防疫補償。

基隆市政府社會處婦幼及救助代理科長江俊良表示，經疫調曾經接觸新冠確診病患，必須居家隔離民眾或要照顧隔離家屬，符合規定都可以申請防疫補助，解除隔離2年內，都能夠在網路或當地區公所提出申請。

江俊良說明，因居家隔離須暫停工作，沒有辦法領取薪資，申請防疫補助時，須提供相關證明文件，但有薪水的假日與休息日，例如支領月薪民眾的禮拜周六與周日，因雇主有支付薪水因此不符請領條件。

江俊良提醒，如果家中有二等親或姻親等家人，因居家隔離生活不能自理，需要自己照顧，也能夠申請防疫補助，生活不能自理居隔者包含未滿12歲兒童、具有失智症診斷證明病患、國中、高中、五專（前三年）身心障礙者等。

江俊良補充，新冠疫情開始，防疫補助啟動後，截至2022年4月15日，基隆市共有6498件申請；江俊良提醒，目前新冠疫情非常嚴峻，藉由網路就能請領防疫補助，可以減少群聚風險，如果想到區公所辦理，也不急於現在，解除隔離兩年內都能夠申請。