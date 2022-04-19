曾在多部本土劇及《玫瑰瞳鈴眼》等劇演出的女演員陳薏，上個月收到塔羅老師建議改名才能獲得更多工作機會後，她便以本名「邵姿菱」重啟演藝活動。而近日忙著拍攝新戲的她，受訪時意外透露自己有穩定交往的對象，而且對方是20年前認識後來又相遇的導演，簡直就是女星大S（徐熙媛）與韓星「酷龍」成員具俊瞱愛情故事的翻版。

根據《自由時報》的報導，邵姿菱近期雖忙著拍攝本土劇《新台灣奇案》，但受訪時也透露自己過去雖有過2段婚姻，但沒想到恢復單身後竟又與20年前認識的劇團導演重逢。她坦承男方的外表算帥，但看到他的第一印象是「看起來不怎樣、很討厭」，直到男方邀請她演戲，經過相處後才逐漸擦出火花。

事實上，邵姿菱除了積極拓展演藝事業外，也正在經營美睫生意及手作烘培，無奈46歲的她卻因為老花眼嚴重而可能無法再繼續經營美睫生意，而去年才開始經營的手作烘培，則是受到不少人好評。另外，私底下積極與粉絲互動的邵姿菱，近日也PO文分享拍戲的心得，透露以前拍戲結束後，都會開車直接離開現場回去休息，但現在收工後她都會待在現場，等所有人收拾好再一起回宿舍休息，讓她感受到每個工作人員的辛苦，也學習到其他演員不一樣的表演方式，對她來說是一種學習也是全新的體驗。