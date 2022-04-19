新北市三峽區18歲男子確診卻違規外出打球，還跑去買Apple Watch，甚至將外出行徑、確診個資放上Instagram限時動態，行徑囂張，被新北市衛生局重罰150萬元，其女友疑也確診，遭爆料也在IG發動態「還好我沒出門，頂多倒垃圾」惹議。

新北市衛生局表示，三峽違規男子的女友因為接觸匡列採檢，PCR結果也是陽性確診，原設籍在台北市，經調查可傳染期間住在新北，收治為居家照護，經了解她自行PO文確診居隔期間違規外出倒垃圾，查證屬實，依法開罰20萬元。