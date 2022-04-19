林姓婦人丈夫外遇王姓女子，兩人多次發生性行為，林婦怒而提告要求王女賠償100萬元，對於婚姻關係有著特殊見解的台北地院法官吳佳樺，在判決中明確指出，憲法優先保障的是人民的性自主權，而非對婚姻家庭制度的保障，以此為由判決林婦敗訴。可上訴。

吳佳樺是大法官吳陳鐶之女，2021年11月30日她審理另一起侵害配偶權案件時，就依大法官釋字791號解釋，認為憲法不再保障婚姻制度，轉為重視配偶「個人性自主決定權」，不應承認配偶獨占式的「配偶權」概念，判元配敗訴。而她的父親吳陳鐶則是在上述釋字第791號解釋中，唯一提出不同意見書、認為通姦罪合憲的大法官。

吳佳樺認為，依照上述釋字791號解釋，配偶不因婚姻關係而有支配對方意志、性親密關係自主的權利，且婚姻核心價值非「忠誠義務」，而是情感上的溝通、互信和承諾。

因此不能外遇，實際上是控制配偶內在思想、表意行為、性親密關係自主決定，也就是憲法保障的思想、言論自由及性自主權。至於本案中王女與林婦丈夫相姦，並無破壞林婦配偶身分，林婦沒有理由向王女求償，因此判她敗訴。