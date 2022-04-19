人權團體認為衛福部未經同意，釋出健保資料庫有違憲之虞聲請釋憲，憲法法庭將於4月26日進行言詞辯論。醫界、學界代表今（19日）齊聚立法院疾呼，健保資料庫對生醫防疫和基礎研發貢獻巨大，盼透過「專業數據、照顧健康」，共同守護健保和全民資產，籲憲法法庭參酌各界意見。

陽明交通大學科技法律學院院長陳鋕雄認為，健保資料是申請健保給付所產生的資料，這是社會互助的結果，研究過程中「看不見個資、只能看到統計資料」，且需要經過專人審查、3天之後才會收到，避免研究者「透過串接再識別的風險」，「個資從頭到尾都沒有離開衛福部」。

陽明交通大學醫學院副院長吳俊穎說，以健保大數據的研究成果說明健保資料庫研究的優越性和公益性，2009年透過健保大數據研究降低胃癌發生風險，台灣研究、日本將其作為政策實施、8 年後日本胃癌顯著下降三分之一。

台灣公共衛生學會理事長陳保中指出，台灣健保資料有全球唯一的中醫藥資料，對台灣民眾、全球民眾都有重要貢獻，「資料是救命」，在保障個人隱私之外，是公眾利益，「這樣全球數一數二的資料庫，真的要放棄嗎」？

台大醫院院長吳明賢也透過聲明稿表示，健康不止是人民最重要的人權，也是整體國力的展現。法律當然有保障個人隱私的義務，但連規範最嚴的GDPR都明定符合公共利益、科學、歷史研究或統計即可使用，更何況一旦可識別化信息去除後，「你的個資就不是你的個資」，而是數據與資料。

吳明賢認為，台灣過去幾年健保資料庫使用在政府及學界規範把關及自律下，運作十分順暢，也未聞有任何弊端，法律固要防弊，但是亦要有興利目的，否則國家社會無法前進，受害仍是全民！

國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅指出，健保資料庫的使用在個資保護有嚴格規定、受到高度資安保護，尤其現在強調精準健康、精準醫療，「臨床試驗、指引的落差和校正」需要健保資料庫大資料做確認。

民進黨立委林靜儀表示，今天多位醫界、法界、學界長期關心醫療健康發展的專家共同站出來，提出過去台灣利用「健保資料庫」國家大型資料庫進行重要政策和研究發現，便是因為這些資料的應用不僅攸關台灣民眾健康，更對未來健康政策形塑、醫療發展有深遠影響，若釋憲案結果宣告健保資料庫無法使用，將嚴重影響台灣醫療健康發展。