甫整修完工的花蓮遊客中心展示區中，除有介紹花東景點、部落旅遊的資訊，現場還有導覽解說員，在現場講解生態環境，介紹園區內的自然景觀、藝術品及人文。（羅亦晽攝）

東管處將東海岸大地藝術祭知名藝術家的作品，移至花蓮遊客中心前擺放，延續藝術氛圍。（東管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

沿著台11線濱海公路走，可飽覽東海岸碧海藍天的美景，沿途亦有許多必訪景點，包含東海岸風景區管理處的花蓮遊客中心，裡頭除提供旅遊資訊，東管處自2019年起斥資6千餘萬元整修，除進行防震工程，還設置多功能展示區，介紹海洋生物與原住民族文化，近日更舉辦期間限定的小旅遊，讓遊客能安全的深入認識地方生態及文化。

花蓮遊客中心位在台11線8K處，占地10公頃，停車方便，且位置居高臨下，加上園區內還有天然觀海涼亭、咖啡廳及蓮花池，遊客沿著戶外環區步道，即能一窺海岸動植物生態及山海景致，是遊客必訪景點之一。

東管處為讓遊客踏入遊客中心，就能完整得知東海岸各項景點及重要觀光特色，2019年起，花費6千多萬元整修，歷經3年，逐一完成建築物防震工程，重新設置多功能展示中心等工項，並在園區陳設大地藝術祭的知名藝術家作品，延續藝術氛圍。

東管處表示，甫整修完成的展示中心，列出花東景點、部落旅遊資訊，及年度常態觀光活動和運動賽事，同時還增添多媒體互動式設施，只要將圖卡放置攝影鏡頭前，透過3D影像呈現，認識東部常出現的動物，遊客還能透過螢幕互動，穿上原住民傳統服飾，實際體驗地方文化與生態。

展示中心除硬體的互動設施，東管處也安排導覽解說員，在現場講解生態環境，介紹園區內的自然景觀、藝術品及人文，且即起至5月31日，更舉辦「花現東海岸在地小旅遊」遊程，帶著遊客深入體驗花東遊憩景點特色及內容。

東管處指出，每周一至周四，上午10點及下午2點30分各有1場次的遊程接受遊客報名，全程免費，亦會安排在地藝術工作室玉石及竹編藝術品DIY活動，讓遊客到花蓮不再走馬看花，預約報名請上官網（https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/zh-tw/event/activity/5070），或電洽03-8671326。