民進黨客家事務部結合台灣母語復正和「430國際不打小孩日」，30日將在竹北市東興圳舉辦「兒童人權、母語派對」活動，希望籍由打溜溜球，推廣不打小孩，對孩子的成長和未來成就都會有幫助。

民進黨客家部主任周江杰表示，台灣母語包含台灣話、客家話等，過去傳承母語都著重在復正農耕時代的語彙，與下一代的生活距離太遠，母語復正運動在竹北市最傳統的農耕水圳公園舉辦，就是要傳達很多觀念和思潮需要與時並進。

周江杰說，4月30日是國際不打小孩日，舉辦「兒童人權、母語派對」活動中有打溜溜球，很多小孩成長時都打過溜溜球，而打溜溜球的動作又很像打小孩，因此邀請大家30日下午1點半到5點來東興圳綠園道，一起來打溜溜球，推廣不打小孩的概念。

活動現場有母語市集、新竹市母語推廣協會設計的母語互動遊戲，及玉米雞劇團融入台語和客語的「都是皮箱惹的禍」親子互動劇。

前縣長林光華說，大夫第旁忠孝堂是他出生地，也是他從小被打到大的地方，只要他被人投訴，他的父親一定先揍他一頓，現在強調兒童人權，響應「430國際不打小孩日」就是給孩子們優良示範，對孩子的成長和將來成就都會有幫助。

人本教育文教基金會新竹分會主任李慧貞說，今年430國際不打小孩日活動主軸是「Give me 5我不打小孩」，強調「停看聽說愛」特別是「愛字」，家長除對小孩的愛，更要多愛自己，只有自己過得好才有好EQ，才能落實不打小孩。