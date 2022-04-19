明年國民法官新制上路，司法院19日公布從2020年9月到去年11月，在22個地方法院辦理第一輪次、共計55場的模擬法庭情形，國民法官、備位國民法官的職業別分布，最多仍為「上班族及受僱者」約佔38.83％，471人參與審判其中男性232人、女性239人。

司法院指出，第一輪次模擬法庭經地方政府隨機抽選列入初選名冊的備選國民法官計10萬2343人，各法院從名冊中再抽選計1萬2114位候選國民法官，其中男性6073人、女性6041人，經審查資格後，共計對1萬122位候選國民法官寄發邀請通知，其中有502人回函表示資格問題或無法參與事由。

選任程序到場的候選國民法官，計1881人，其中男性989人、女性892人；經過選任程序，裁定不選任者562人，最後從通過選任程序的1319人中，隨機抽選出國民法官及備位國民法官，共計471人參與審判，其中男性232人、女性239人。

模擬法庭國民法官、備位國民法官的職業別分布，最多仍為「上班族及受僱者」約佔38.83％，其後依序為：「自由業及專技人員」、「學生」0.88％，年齡別分布情形最多為40至49歲，其後依序為30至39歲、50至59歲的族群，共佔全部參與者的百分之65。