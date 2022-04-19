精密金屬機械加工大廠時碩工業拜工業應用產品需求殷切，去年及第一季營運雙雙報喜，19日起接連兩天舉辦線上法說會，說明去年及今年第一季營運成果、今年營運展望。

時碩表示，時碩大陸無錫廠目前生產汽車零組件正常，並未受疫情影響，不過出貨則受物流4月持續封管波及，時碩4月及第二季營收仍會力拚年增，今年營收及獲利追求成長，營收續創歷史新高營運目標不變。

時碩去年合併營收43.06億元，創歷史新高，營業利益2.38億元、本期淨利1.67億元，EPS從前年1.49元回升至2.35元，年增幅58％。

時碩3月合併營收4.78億元，月增23.37％，年成長17.85％，締造單月營收歷史新高；第一季合併營收新12.99億元，年增幅14.7％，改寫單季營收史上新高。

時碩主管指出，時碩3月及第一季營收雙雙增長，其中半導體、高階及電動車自行車齒盤及油氣探勘儀表等工業應用產品，以及航太產業零件均大幅成長。

時碩主管表示，大陸無錫廠生產汽車安全零件及傳動元件為主，今年開始小量生產醫療微創手術器械零件，無錫廠目前正常生產，受車用晶片短缺及大陸疫情等因素衝擊，影響客戶拉貨，3月及第一季營收持平。