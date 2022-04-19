實價登錄迄今上路將屆滿十年，見證房價飆漲，據591調查，七都中十年房價台南漲189％最驚人，高雄及台中也都翻倍，桃竹漲幅約在67～84％、台北、新北僅21％、42％。其中，漲勢翻倍主要行政區共有30個，除了新北板橋外，全部均為過去房價單價個位數、或10萬元上下的低價區，如今多已見逼近2字頭、甚至上看3字頭。

十年來房市多波多空循環，經歷數次打房政策，不過不敵購屋置產需求強勁，全台房價幾乎全面上漲，原本基期較低的中南部蛋白區普遍翻倍。七都30個十年房價翻倍主要行政區中，南台灣二都合計即占18個，台中市也有10個，台南安南區十年前僅每坪5.3萬元，如今達每坪21.6萬元，漲幅逾300％最為驚人，原本房價僅每坪4～5萬元的高雄大寮、台南南區，如今房價水準達每坪16～17萬元間，漲幅逾200％，分居二、三名。

值得注意的是，房價十年翻倍的區域，幾乎清一色集中在雙北以外的低價區，七成以上都是原先房價不到10萬元的區域，其他也多為每坪10～11萬元的都會區中發展較成熟的二線區，經過十年，不僅1字頭房價區愈來愈少，多數都已站上2字頭。

591新建案指出，近十年來，中央公共建設計畫重心轉移，如國發會推動大南方計畫等，捷運等公設議題發酵，開發商跟隨政策南進，如三井等外資也熱中於進軍中南部，開發題材讓當地房市如吃了大補丸，無論剛性自用或投資買盤也在低基期區尋找物件，推升低價區房價翻倍。

以十年漲幅居七都之冠的台南來說，平均漲幅達189％，包括安南、南區、仁德、安平、北區、中西區、永康等區十年房價漲幅均超過一倍，安南區在北外環快速道路建設下，縮短與南科之間的距離，九份子重劃區吸引不少南科新貴置產，推升當地房價。而南區則有水交社重劃區與舉喜重劃區，前者鄰近市區，生活機能完善；後者有86快速道路，接收不少南科工程師、安平工業區客群。