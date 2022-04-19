台北國際工具機展及台灣國際工具機展今年首度以聯展方式舉行才剛落幕，外貿協會與台灣機械工業公會共同主辦2023年台北國際工具機展（TIMTOS）預計2023年3月6日登場，將以實虛並進方式同步開展，新興應用領域將涵蓋元宇宙商機及電動車供應鏈等，26日開始徵展，國內廠商報名期限至5月5日。

貿協表示，TIMTOS已躍升為全球第三大工具機專業展，2021年受疫情影響，取消實體展而改以線上展，2022年2月21日起一連6天舉行的工具機聯展採虛實併行，成為臺灣疫後最大規模展覽。2023年TIMTOS實體展將強力回歸，持續引領金屬加工新趨勢，包括「綠色節能」、「智慧聯網」、「彈性製造」及「數位模擬」等，展現之新興應用領域，涵蓋元宇宙商機及電動車供應鏈等。

貿協表示，2021年臺灣工具機出口值27.83億美元，年成長29.1％，穩坐全球第三大出口國，對土耳其、荷蘭及義大利等市場出口值，還創下年成長逾50％。2022年在供應鏈重新佈局下，全球工具機需求可望持續增加。

貿協表示，貿協因應全球減碳趨勢，2023年TIMTOS也將鎖定低碳供應鏈轉型議題，突顯結合數位化與減碳排的智慧解決方案，呈現全球工具機產業拚升級的未來趨勢。

貿協指出，2023年TIMTOS將展出包含金屬切削工具機、機械零組件、工業機器人、刀具及刀具專用配件、金屬成型工具機，以及鑄、鍛、焊及切割設備、管材與線材加工機械、控制器、檢驗、量測、軟體及設計工程等。

貿協表示，台北國際工具機實體展訂於2023年3月6日至11日，擴大至南港展覽一、二館及台北世貿一館舉辦，搭配線上展同步登展，26日開始受理廠商參展報名，國內廠商報名期限至5月5日，展出內容涵蓋金屬加工完整生產體系，從關鍵零組件至智慧製造解決方案，預期將引爆攤位報名需求。