台科大龔照峻同學以日與夜(Day and Night)的台中歌劇院空拍照，獲IPA攝影獎建築類的城市景觀第二名。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

台科大建築系成立建築實務擴增實境運用實驗室，教導學生使用無人機，並將虛擬和擴增實境應用於建築設計。學生龔照峻透過這門課程，鑽研無人機空拍，以台中歌劇院的空拍照，獲攝影界奧斯卡之稱的IPA大獎。

「IPA 國際攝影獎」（International Photography Awards）堪稱最具挑戰性、類別也最為全面的攝影獎項，許多優秀且有影響力的攝影工作者，都會以IPA獎視為國際曝光的最佳機會。台科大學生龔照峻以日與夜(Day and Night)的台中歌劇院空拍照，獲建築類的城市景觀第二名。

台科大建築系副教授蔡欣君表示，建築系成立「建築實務擴增實境運用實驗室」，並開設兩門相關的應用課程，其中一門「無人機」課程，協同業界講師指導基本無人機飛行操作與空拍訓練、專業級無人機學科證照考試、無人機空拍建築物技巧與點雲軟體操作；另一門「擴增實境」課程，則講授如何運用擴增實境軟體應用於學生們的畢業設計上。

在無人機教學的部分，與業界合作訓練老師們和學生們使用無人機，利用無人機去拍攝建築和周遭基地，也結合產業合作，由建築事務所和學生分享事務所如何使用空拍機的影像至建築設計案及空拍機在建築欣賞的應用與需求。

熱愛無人機空拍的龔照峻，因深入了解無人機在建築設計上的應用，開始拍攝台灣各個城市，陸續花了2到3年的時間，累積不同的經驗和空拍照，並以自己高中就讀的城市台中深入探索，以台中歌劇院為主題獲得攝影大獎。

龔照峻提到，空拍機對建築產業是很大的革新，很開心從建築系上獲得相關資源，學習空拍機並開始使用。

龔照峻也說，像是拍攝台中歌劇院的作品，就透過建築系的專業，分析這個基地，考量建築3D模型，運用所學了解光線角度、日照陰影，並利用建築軟體模擬不同時間點的光線角度，最後選擇以全景照片模式去拍攝，記錄了白天與夜晚兩種不同臺中歌劇院的景色，右手邊是綠意盎然的城市，另一邊是明亮閃亮的燈光效果，希望這些作品能讓更多人看見台灣之美。

台科大校長顏家鈺指出，台科大在不同系所成立總體教學實驗室(Capstone Lab)，落實高教深耕計畫的教學創新，希望透過實驗室的建置，搭配課程設計，以整合訓練和實作場域，讓教學和實務能更為結合，訓練學生有總體解決實際問題的能力，培養學生就業領域的專業技術力。