本土疫情延燒，台北醫學大學附設醫院傳出4名麻醉科及開刀房人員確診，但該院仍持續收開刀住院病人。院方表示，17日一名麻醉科同仁快篩確診後，立即暫停使用該人員工作的手術室，其餘手術室位在不同棟，因此照常運作；由於另外3名同仁Ct值偏高，目前仍待釐清是否為院內感染。

有關院內同仁確診相關因應，臺北醫學大學附設醫院說明如下：

一、 本院一名麻醉科同仁4月17日居家快篩陽性，並經PCR篩檢確認為陽性個案，醫院得知訊息後，第一時間通報衛生主管機關，該名確診同仁工作的手術室也暫停運作，隨即展開清潔消毒作業；當時唯一正在緊急手術的一房亦於手術完成後清潔消毒，其後至今皆未再安排手術。

二、 本院針對該名確診同仁的相關接觸者予以匡列，共採檢111人，其中4人PCR篩檢結果呈現陽性，但4人CT值高達33以上且均無症狀，是否與該名確診同仁有關或是否為院內感染仍尚待釐清。

三、 依衛生主管機關指示，手術室已可恢復正常作業，同時考量民眾就醫權益，衛生主管機關同意，本院可比照其他醫院的模式，有條件召回居家隔離的同仁，包括若同仁完成三劑疫苗接種且每日PCR篩檢為陰性，即可返院從事醫療業務，以維護醫療量能。本院也特別發予獎勵，感謝同仁共體時艱。

四、 因應新冠肺炎疫情升溫，社區感染風險隨之增加，本院昨日也發布全院公告，確診同仁相關匡列採檢，環境清潔消毒均已啟動，請全院同仁多加留意自身健康，值勤時務必做好防護措施。

五、 除確診者足跡加強清潔消毒外，本院每日定期於看診區、電梯等公共區域進行清消作業，以維護整體就醫環境，請民眾安心就醫。