4月20日「穀雨」是春天最後一個節氣，每年的第一場大雨通常在此時出現。相傳倉頡造字時不需上天獎勵，只求老天讓人民五穀豐收，結果老天就下了一場穀子雨，這是穀雨一詞的來源。但國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，4月20日到5月5日之間行星能量分布不均，會有災難攪局，利益之爭或感情糾紛將是主要亂源，不過，對於想懷孕或創業者，卻是一個非常好的時機。

邱彥龍指出，其實火星早已在4月15日進入災難宮，包括旅遊、宗教、教育、物流、陸海航空交通、運輸、科技、外太空、網路、電器、軍事武器、藥品等，容易出現亂象跟人禍鬥爭，負能量倍增，會讓人有一種內外被夾攻的疲累感，再加上穀雨節氣期間，容易有小人檯面上猖狂作亂，擾亂是非，尤其是「利益、感覺、感情」這三個面向將是近期亂源。

邱彥龍說，現階段土星還在水瓶座，與羅喉、計都兩個凶星產生相位，要注意房子倒塌、落石、山崩、地裂掏空以及高空墜落（如：陸海空交通工具、電梯、鷹架、跳樓、重物、石塊等）；健康方面，除了疫情感染以外，還要特別留意家中長輩健康，這段時間身體若覺有異樣者，最好提早檢查治療，尤其要注意瘤、息肉等出現，輕則腫大發炎，重則癌症，主要部位在腸胃、子宮、頭部、骨頭、肝臟、心血管、肺臟、鼻子跟喉嚨。

邱彥龍指出，近期屬於《焦氏易林》屯之漸卦，曰：「二人俱東，道路爭訟。意乖不同，使君忷忷」，這段時間大至國家，小至家庭只要遇到彼此要走的道路，思維、邏輯、文化有所不同時就容易爭吵至分裂，需要時間整合，只要將制度建立好，可以逢凶化吉。

另外，邱彥龍強調，2022水虎年屬於易經64卦中的屯卦，彖曰：「剛柔始交而難生。動乎險中，大亨貞。」意味今年當遇陰陽兩氣對立碰撞時，也就是穀雨節氣期間，險難容易發生。但好消息是，這個時候也特別容易孕育出新的人、事、物，所以想懷孕的人今年春夏交接時機率會大大提升，想創業者也會有新的商業模式出現。