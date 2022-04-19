環保署周二邀集產業舉行「鏈結產業塑膠資源再生循環網絡」記者會，日月光投控(3711)集團資深部經理(涂)秀妹、日月光資深副總周光春、台積電(2330)副處長陳國清均出席。日月光集團110年廢塑膠資源化4千3百公噸，日月光廢塑膠循環再生比率約68%，110年比109年增加2100公噸，日月光成立循環資源再生中心，目標兩年後的2024年資源化比例100%。

為促進產業塑膠循環再生，減少廢塑膠採焚化處理，環保署協助產業重新檢視廢塑膠型態與類別，將可回收的塑膠資源循環利用，重新回到產業端使用，提高廢塑膠再利用比例。環保署呼籲，減廢需從源頭及後端雙管齊下，即在源頭減少使用降低廢棄物量，後端確實分類增加在利用機會，降低焚化爐負荷。鏈結上中下游產業，形成資源循環產業鏈，投入技術研發與制度革新，提升資源循環效率。

我國塑膠再利用技術相當成熟，在產品研發與技術開發都持續創新，如宏恩塑膠公司導入海廢再生提升環境效益；大豐環保公司協助產源駐廠分類減容與消費後回收再生的材料(Post-Consumer Recycled Plastic，簡稱PCR)塑膠再利用、潔安公司開發鋁塑分離技術、環應公司將產源塑膠包材回收製成客製化產品等，有助於優化既有塑膠循環的途徑。推動回收再利用創新技術，減少廢塑膠能源化比例，環保署預估效應，資源化比例由65%提升至75%，約增加3000噸再利用。

環保署表示，國內事業每年產出約24萬公噸塑膠廢棄物，約28%再利用處理，為提升塑膠資源循環再利用比例，積極推動產業循環模式，從民生領域延伸至工業界，鏈結產業與回收再利用端，建立產業塑膠資源再生循環網絡，產業轉型導入循環模式，解決難以回收的塑膠問題。以科技業創新作法為範例，台積電透過「供應商物料包裝規範白皮書」規範供應商材質使用，搭配回收再利用業者駐廠協助分類，結合創新技術開發共計20餘種再生產品，110年廢塑膠資源化8千公噸，資源化比例為66%。

日月光集團成立循環資源再生中心，集中各廠商產出廢塑膠，並依其材質特性、型態篩分細項多元再利用，將打包膜、塑膠袋、氣泡袋，進入再利用機構，變成ASE專屬垃圾袋；將捲盤、容器、把包帶、膠捲、複合材、EPO等透過再利用機構，製成再生塑膠粒、SRF，進一步可再製出使用成品，可回到廠裡使用。110年廢塑膠資源化4千3百公噸，日月光廢塑膠循環再生比率約68%，110年比109年增加2100公噸，目標兩年後的2024年資源化比例100%。

日月光資深部經理(涂)秀妹表示，像是保麗龍可以回收使用十次之多，或是紙箱活用，所以很多東西一定要從源頭開始做分類，光是塑膠就有分好幾類，徹底去了解原料分析，分類後還是要再做分類、破碎、壓縮過程，並把回收數量極大化，讓後續廠商回收意願增佳，成本降低，後續才可以做更有效利用，促成效益極大化，並培養相關新創產業，創造不同的可能性。相較於垃圾進焚化爐，僅是最終所處，但還是希望循環回收再利用，成為另一個新的產品呈現，減少環境負擔，才是最有價值的。

(涂)秀妹提到，2018年海廢事件後，市場價值在2018年大崩盤，導致可回收的物件都堆成山，所以諸如所類的垃圾亂丟事件頻傳，如先前的柴山事件，導致後端再利用回收廠商的意願不高。而日月光透過減量、回用、替代與供應鏈協同合作，成立循環再生中心，造就塑膠回收高價值化，提高循環再生，創造內、外循環價值。