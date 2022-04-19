新北市海山警分局文聖派出所1名警員17日新冠肺炎確診，派出所員警爆料所長在LINE群組下封口令，要求同仁不要跟記者講些有的沒有的，都由所長回應，特別不要提到去吃飯、唱歌的部份。海山分局澄清，未隱匿足跡並依規定匡列接觸者13人，所長在LINE群組的對話內容，主要係避免外界有不當聯想，因而造成同仁誤解。

據了解，17日上午文聖所警員因身體不適且有發燒的症狀，隨即在派出所內自行快篩，呈現陽性反應，分局即安排至亞東醫院進行PCR檢測，結果呈陽性反應確診，目前自主居家照護。

海山分局表示，分局當日緊急召回文聖所55位同仁，初步完成快篩，結果均為陰性；另匡列與該同仁密切接觸者計13人，已至醫院進行PCR檢測，均呈現陰性反應。

分局強調，經清查染疫與隔離同仁未涉足不當場所，絕無隱匿情事；另文聖所長在LINE群組的對話內容，主要係為統一資訊傳遞，避免因錯誤資訊，使外界有不當聯想，此舉造成同仁誤解。