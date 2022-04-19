國內疫情大爆發，確診學生及老師人數攀升，教育現場亂象百出。全國高級中等學校教育產業工會今天表示，多所學校在未暫停實體上課的情況下，要求確診或被匡列居家隔離之教師，須對在校實體上課的學生，進行線上遠距教學，這是罔顧教師健康及學生學習品質。

依照教育部4月14日公布的新停課標準，各級學校暫時停止實體課程期間，學校教職員生以彈性措施進行線上同步或非同步之遠距教學，且前提為確保學生學習品質之前提下進行。

不過全中教今天指控，許多學校在未暫停實體上課下，竟然要求確診或被居家匡列的老師，要對在校實體上課的學生進行遠距線上教學，整班學生在教室內，自行觀看教師在螢幕中講課，不僅學習品質堪憂，學生安全又該由誰來負責？

全中教秘書長許麗吉表示，學生在教室看老師透過投影鏡頭來講課，教室內無人看管，睡覺、聊天、吃東西、滑手機、跑去教室外....亂象百出，有學生甚至將教室內老師遠距教學的聲音完全關掉，老師自己也不知道，不知這樣教學有何意義。

全中教認為，若教師被匡列為「密切接觸者」需進行隔離，且已依規定完成防疫隔離假請假手續，基於維護學生學習權益及校園安全考量，理應優先以課務排代方式，對在校學生進行實體課程，若實體代課師資量能負荷不了時，才得彈性處理，教育部竟背道而馳，罔顧學生學習權益。

全中教進一步說，根據新停課標準，已完成請假手續之確診教師，仍需進行授課工作，而非請校方優先妥善安排課務代課以維護學生學習品質，此種罔顧教師人權之舉動，引發教育現場上廣大教師憤怒。

全中教強烈呼籲教育部，重視第一線教師健康及全體學生學習權益，杜絕教育現場亂象。在目前防疫政策下，確診及被匡列之師生人數勢必持續大幅度驟增，尤其高中職學校學生大多數是來自跨學區甚至跨縣市就讀者，受影響程度應該更大。

全中教說，現在技高學生緊接著面臨統測、甄選入學二階段、全國技能競賽、統測、甄試入學二階段，而高中端更有重要的大學申請入學第二階段面試、分科測驗..等各項重要升學活動，教育部對於各校實體課程及遠距教學課程，應提早進行更適切且精緻的規畫，以求兼顧學生受教權及教師人權。