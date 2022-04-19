友達董事長彭双浪表示，大環境有非常大挑戰，俄烏戰爭引發通膨升高，恐影響消費需求，疫情造成供應鏈出現斷鏈危機，他說，即使中國快速解封仍要1季時間才能恢復正常。

國際超大型積體電路技術研討會今天在新竹國賓飯店登場，會中潘文淵文教基金會頒發ERSO Award予彭双浪、佳世達董事長陳其宏、久元董事長汪秉龍及台達電執行長鄭平4人，表彰他們在光電、電腦電子設備、半導體及電力電子領域的貢獻。

彭双浪受訪時說，今年大環境有非常大挑戰，俄烏戰爭造成原物料短缺及通貨膨漲，可能連帶造成消費市場出現變化。

他表示，最近上海、華東地區，甚至很大面積涵蓋非常多人口的大陸都市受到疫情影響，實施不同程度封控，造成產業鏈中斷或斷鏈危機，不只是在特定電子產業，在其他產業也會因為封控生產中斷、交通中斷，人員控制而受到不同程度影響。

彭双浪說，目前影響還沒有看到緩解現象，即使能夠很快結束封控，產業鏈估計要1季時間才能夠完全恢復正常。今年上半年將在大環境充滿不確定性的紛擾中度過，影響是否會延續到下半年，還要進一步觀察。

陳其宏表示，俄烏戰爭、通貨膨脹、緊縮銀根等問題陸續發生，增加產業經營的難度，目前訂單仍超過供給，不過消費力受到的影響會逐季趨於明顯。

至於國內疫情升溫，陳其宏說，自4月初起，研發及工廠員工採取分區分流措施，以降低風險，其餘員工則實施居家辦公。

鄭平表示，中國大陸封控措施確實會對4月營運造成影響，不過，5月將加速趕工因應。他說，台達電幾個新的事業跟著電動車、自動化、微電網等大趨勢發展，如果下半年沒有出現大問題，業績還是會持續成長。

汪秉龍表示，久元去年受惠半導體產業景氣蓬勃，成績還不錯，今年也將有不錯表現，預期半導體產業榮景可望延續到年底。

至於轉投資的LED封裝廠宏齊，汪秉龍說，LED產品價格很差，宏齊除將發展紅外線、紫外光及光感測器應用領域，並將轉型投入第三代半導體封裝。（編輯：張均懋）1110419