旅行公會全聯會、品保協會以及六都一省全國各縣市旅行公會理事長今（19）日上午出面呼籲，要求政府五月立即啟動「旅行業續航計畫」，提供勞工生計補貼，直到國境解封為止，否則下半年旅行業恐會出現倒閉潮。

疫情讓國家各級產業或多或少都受影響，其中旅行業更是海嘯第一排。自疫情爆發以來至目前為止，旅行業是惟一仍持續被限制營運的行業，在國境出入境旅遊未開放前，旅行業仍被限制不得組團營運，旅行業員工生計無所依靠。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，隨著疫情變化，旅行業者為求生存並維持員工生計，無不積極轉型國旅團操作，雖國旅團操作無法彌補產業生計，但仍勉強刺激人力活動，讓公司員工可以略有生活目標，以避免員工鈍化。

蕭博仁指出，旅遊業好不容易等到疫情趨緩，市場漸露曙光之際，無奈疫情指揮中心突襲，在未事前說明及明確規定的各內容之下即匆促空泛的宣佈「要完成三劑疫苗接種，才能參加進香團、旅行團、健身房等」蕭博仁表示，此並無法對防疫有完全幫助，只是重創旅行業。

蕭博仁說，自去年八月後，國境未開政府雨天收傘，放任旅行業自生自滅；年初振興旅遊，國旅券也使不上力；如今疫苗三劑又重創旅行業，呼籲政府「啟動旅行業續航計劃-提供旅行業配合政府防疫政策的勞工生計補貼，至國境解封」，照顧旅行業勞工的生計，讓旅行業人才永續維持。