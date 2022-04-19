政院報請立院同意《防疫紓困振興條例》延長一年，而紓困預算還剩餘1318億元預算，國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，國民黨主張政府應該免費提供快篩劑，採購足夠疫苗、藥品，並持續辦理紓困。

關於疫苗採購部分，國民黨團要求政府盡速購買BNT疫苗，讓孩童家長可以有充分的選擇權。紓困部分，勞動部昨日公布無薪假有2167家、13517人，隨著疫情不斷惡化，企業與勞工將亟待政府紓困，國民黨團呼籲政府錢必須用在刀口上。

曾銘宗指出，部分部會紓困預算執行率非常低，包括：原民會58％、NCC63％、內政部64％、環保署66％。曾銘宗進一步檢視政府紓困振興預算到底有沒有用在刀口上？各部會推出各種加碼券的使用率，其中藝FUN券69％、國旅券50％、客庄券58％、地方創生券9％等，8400億元預算，預算根本沒有用刀口上，政府必須好好檢討。

國民黨團主張，除了1318億元剩餘預算外，另有111年度預算、明年度預算都可挪用，另外可挪用各部會營業、非營業基金，以及動用行政院年度第二預備金。曾銘宗表示，行政院將《防疫紓困振興條例》延長之後，相關配套措施必須做好，確保國人健康權益，減低產業、勞工受到疫情影響。

國民黨團副書記長鄭正鈐則表示，對於旅遊業的「三劑令」，導致旅遊業、運動健身產業營運大受影響，造成退團、退款、退訂的營運損失，政府應該給予足額補償。