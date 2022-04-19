女星王棠云常在IG分享跟老公余文樂和1子1女余初見、余初心全家出遊的照片，她受早產兒基金會邀請，擔任今年的早產兒防護大使，日前以大使身分錄製預防早產兒RSV感染，降低重症風險的衛教影片，片中分享自己身為早產兒媽媽的心路歷程，有為小女兒余初心及時施打6劑的RSV單株抗體，並一再呼籲所有的早產兒父母要堅強。

王棠云在拍攝現場也大方分享女兒的成長照片，提到當時的情況也一度哽咽，家人手忙腳亂的提前迎接這個小生命，憶及余初心在保溫箱中插著呼吸器的模樣，到出院時，醫護團隊教她跟余文樂寶寶的居家急救法，都讓她感到惶恐不安，幸好現在女兒非常健康，整天蹦蹦跳跳，古靈精怪皮得很，是家裡寵愛的小公主。

王棠云提到，現在疫情緊張，大家對於病毒感染及預防都非常謹慎，RSV呼吸道融合病毒就有點像新生兒的COVID-19，父母們應該要多一點認識就能多一分準備，也鼓勵所有的早產兒父母，在醫護團隊的專業照護之下，每個提前來到世上的小腳丫都能夠健康長大，且早產兒基金會也提供許多服務與資訊，幫助這些家庭做好準備。