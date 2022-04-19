黃姓男子不滿女友與前男友藕斷絲連，打算跟他分手，醋意大發下將女方騙至自己住處性侵，所幸獲得被害人原諒。台北地院19日依強制性交罪判處黃男2年徒刑，但考量他認罪、有悔意並獲被害人原諒，法官宣告緩刑5年，並接受4次法治教育。可上訴。

黃男是在2年前，透過網路交友軟體聊天認識被害人，雙方發展為男女朋友，但後來女方與前男友藕斷絲連，想回頭跟前男友交往，不願再跟黃見面，黃男於是在2020年5月2日直接到女方住處樓下等候，揚言如果見不到女方將會找她的家人「聊天」，同時還要帶女方回自己租屋處拿充電器。

被害人不願牽連他人，於是同意到黃男租屋處，向黃男坦承放不下前男友，黃男則力勸被愛害與前男友斷絕所有聯絡，後來竟強壓被害人性侵得逞。被害人離去後在同事陪同下向警方報案。法院審理期間，法官考量雙方已達成和解且履行完畢，黃男對此表示後悔，並獲女方同意給予緩刑機會，因此宣告緩刑5年，自判決確定起1年內須接受4次法治教育。