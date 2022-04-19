台灣NGO人權工作者李明哲，2017年遭中共關押，日前獲釋返台，美國國務院新聞發言人普萊斯（Ned Price）18日發表推文，對於李明哲獲釋表達祝賀；李明哲與妻子李凈瑜今發文致謝，「只有瀕臨窒息的人才能體會空氣的珍貴，明哲體驗到了」。

這份聲明指出，謹向美國政府及國會致謝；「我們已收到美國國務院對明哲平安返回台灣的祝賀，謝謝」。

聲明說，這項祝賀，勾起五年來在明哲為人權工作深陷苦難中，美國政府及國會持續對明哲所做的關切與救援的種種。

聲明指出，從明哲在中國被囚，凈瑜不管到美國國會作證或拜訪白宮人權部門的官員，美國方面都會主動提及「台灣關係法」第二條第三款：「茲此重申維護及促進所有台灣人民的人權是美國的目標」。明哲能夠順利平安返回台灣，在獄中也未受到過度的凌虐，與美國履行該條款息息相關。沒有讓該條款成為具文，是美台關係最珍貴的基礎。

聲明說，此時此刻重提該條款中：「所有台灣人民的人權」一語，當然不是指個人，而是泛指全體台灣人民的人權。而今天台灣人民的人權受到的最大威脅，當然是來自中國數十年來對台灣人民無休止地恫嚇、叫囂及武力統一的反人權行徑。

聲明表示，明哲在感謝美國政府之餘，無法不聯想並提及中國一直在侵犯「所有台灣人民的人權」及妄稱「擁有台灣主權」的事實。

聲明強調，再一次感謝美國政府對台灣人權的實際維護行動，及對明哲的持續救援工作。「我們夫妻能含笑奉上這份感恩，是我們的幸運！謝謝，謝謝！」