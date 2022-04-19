致用高中與3所科大簽署策略聯盟合作協議書。（致用高中提供）

台灣2025年將邁入超高齡社會，長照產業人才需求日益遽增，台中市大甲區致用高中下學年將成立照顧服務科，19日與弘光科大、中台科大及元培醫事科大簽署策略聯盟合作協議書，聯手培育在地長照產業人才，更讓高中生提早接軌大學專業。

台灣預估將於2025年邁入超高齡社會，65歲以上老年人口占比超過20％，長照產業人才需求日益遽增，致用高中看準我國人口高齡化，相關產業人才需求大，宣布今年將成立照顧服務科。

致用高中校長陳添旺表示，我國人口老化，針對銀髮族的休閒旅遊規劃、體適能指導員、日照中心照服員、長照機構行政人員、居家照顧服務員、個案管理師、健康促進人員、預防及延緩失能失智指導員等相關產業人才需求大。因此，致用高中和三所科技大學成立策略聯盟合作，從高中開始紮根培養長照產業照服人才。

陳添旺指出，照顧服務科採免試入學，課程多元化，包括體適能、健康活動設計、膳食療養、健康管理照顧、護理復健知識、長期照顧、居家照顧、銀髮彩妝等，3學年學生就讀免學雜費，輔導取得照服員專業證照，升大學可以優先錄取3所策略聯盟科技大學相關科系。

弘光等3所科大均表示願意提供給致用高中專業師資支援教學，上游端串接致用高中，除協助課程設計並支援先進教學設備，下游端串接各醫院機構提供學生職場見習實習，相信透過此紮根高中及鏈結產業的一條龍模式，能夠為大台中地區培育更多在地就業的照護人才。