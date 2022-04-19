每年端午節前後是黑鮪魚盛產季，18日南方澳夜晚鞭炮聲劈哩啪啦、熱鬧滾滾，鄉親們歡喜迎接漁順吉66號漁船勝利歸來，恭賀船長董坤賢捕獲重達270公斤第一尾黑鮪魚，拔得頭籌。

57歲的漁順吉船長董坤賢討海30幾年，第1次捕獲南方澳第一尾黑鮪魚，開心的心情難以言喻，只能用一個字「爽」形容，董坤賢表示，能順利在出海2天，僅花10分鐘的時間就捕抓到，都要歸功南方澳碧宮池府千歲的庇佑，才能順利搶得頭彩，當然更希望能順利賣到好的價格。

漁順吉66號漁船這趟共有6人一起出海，包含4名台灣人及2名外籍移工，象徵六六大順好彩頭；據了解，董坤賢這次同時捕獲2尾黑鮪魚，一尾重達270公斤，另一尾目測約200公斤，但不能同時稱第一鮪。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，目前南方澳第一尾是在北緯24度59分、東經123度59分捕獲到的，因疫情關係，要等到3天後才會開始拍賣。