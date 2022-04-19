本土單日破1500大關！ 陳時中：全國一周內啟動輕症在家

因應新冠肺炎輕症化，中央流行疫情指揮中心日前公布居家照護指引，允許65歲以下，未懷孕、洗腎的輕症、無症狀個案在家隔離，一旦國內單日確診數突破1500人，就會正式啟動。今國內新增1626名本土個案、101名境外移入個案，指揮官陳時中宣布，全國各縣市必須在1周內啟動居家照護管理措施。

居家照護是輕、重症分流的重要一環，根據中央指引，居家照護有4原則，首先是確診者、同住者須均為65歲以下，且未懷孕、洗腎。確診者須以1人1室隔離，同住未確診者須至多4人居家隔離。隔離期滿後，確診者須實施7天自主健康管理，同住者則是7天加強版自主健康管理。地方政府也須成立關懷服務中心，協助發送快篩試劑、後送、提供血氧機等。

因應輕症在家隔離，藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，上周指揮中心已與藥師公會協商，在匡列這段時間，須確保醫療和用藥得到保障。藥師公會展開調查，全台願意加入藥師送藥到宅的項目有1800多家，全台每個地方幾乎都有，金門、澎湖、離島也有，分布相當廣。

黃金舜表示，這次要投入藥師送藥到宅工作，對藥師來講，工作量相當大，但所有民眾被匡列期間，用藥品質、安全可以安心。目前指揮中心和健康益友APP合作，如果民眾使用APP，可以透過網路系統，直接看診。

民眾看診後，黃金舜表示，可透過系統取得處方，拿到後，藥師公會有藥局地圖，比如屏東東港有5家藥局參與送藥到宅服務，當事者可以選擇離家近的，或是自己常去的藥局，選擇好就電話聯絡藥師，由藥師確認身分、處方，再透過密碼把處方傳給社區藥局。

隔離的民眾，除處方藥品，也可請求藥師協助提供其他成藥、指示用藥。藥師接到處方後處方後，會在24小時內送藥到指定的地方，並拍照、電話聯絡、視訊當事者，指導用藥。

黃金舜表示，民眾若沒有健康益友APP也別擔心，透過視訊診療看診，取得處方後，也可以透過全國藥師公會網頁查詢附近提供送藥服務的藥局。如果鄰近的都不滿意，也可以透過藥師公會官網、致電，請公會媒合適合的藥局。藥師公會的規劃都相當完整，呼籲民眾尋求就近的藥師，麻煩藥師提供聯絡的電話，萬一被匡列，隨時可以透過電話尋求用藥的協助。

對於花蓮，黃金舜表示，已協調當地的幹部合作，若藥師送藥到宅在時間上比較沒有辦法，也會尋求其他藥局支援，送藥到宅牽涉到藥品的品質，萬一過程中品質掌控不當，我們都不願意看到。

至於送藥的補助，黃金舜表示，藥師公會跟指揮中心協商，送1趟200塊，離島、偏鄉、原民部落則是400塊，這對藥師來講補貼是不夠的，但藥師團體認為，讓民眾用藥安心、放心，報酬對他們而言不很在意。交付藥物過程中，藥師不會直接和確診者接觸，比如住在大樓的個案，藥師會交給大樓管理員或信箱，拍照後電話聯絡。