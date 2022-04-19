新增2死！90多歲翁打3劑重症亡 首例2歲童確診不治

今日新增2死亡個案。其中案30297為90多歲男性，屬於中症轉重症死亡個案，4月13日發病 ，14日確診，已接種過三劑疫苗，過去曾有癌症、心衰竭以及慢性腎病病史，胸部X光有肺炎，接受瑞德西韋治療，死因為新冠肺炎急性腎衰竭。

另外，國內首例兒童重症的新北2歲童亦不治，案31552是在4月13日發病，4月15確診，未接種疫苗，過去亦無病史，住院期間入住加護病房，接受呼吸器、類固醇、免疫調節劑以及瑞德西韋治療，但仍因新冠病毒感染併敗血症，腦幹腦炎不治。

指揮中心表示，今增2人死亡，其中一名為90多歲男打3劑疫苗，中症轉重症病逝。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天死亡的兩歲男童，疑為家庭群聚遭感染，其父親最先發病，但父親是如何染疫？目前已很難去釐清，病程上，該男童在四月十三日發燒，十四日就醫採檢後住進加護病房，曾使用過呼吸器、類固醇、免疫調節劑等治療，經台大會診後也使用瑞德西韋，最後併發敗血症、腦幹腦炎死亡。

羅一鈞指出，男童病程曾出現指數上的改善，但整體病況仍然不佳，今不幸離世，推測是因新冠感染導致的敗血症、腦幹腦炎為主，目前也在培養病毒株做進一步的確認。

陳時中表示，整起事件有很多需要檢討的地方，因此明天下午會請兒科專家來召開會議，不管是送醫指引，還是相關注意事項都會來討論，討論完會跟大家報告。

指揮中心統計，今年中重症累計已有47例，其中中症43例、重症4例（4人死亡）；輕症、無症狀累計11494例。迄今重症率為0.03%、中症率0.37%，輕症無症狀比率為99.6%。