在旺旺友聯「萬無疫失」賣到在19日下午5點半之後，所有產險舊款防疫保單（不包括疫苗險）將全部下架，首張新款防疫保單─富邦產的「新加倍守護」也在19日上架。

國泰產險一早即官網表示，該公司防疫保單，因疫情變化快速，商品銷售達原設定風險胃納總額， 因此，防疫保單已於19日上午8點30分起停止受理，待後續新商品規劃完成後再行開放銷售。不過，該公司網路仍有「新享安心疫苗保障」。

旺旺友聯表示，因為多家保險公司都陸續停售防疫險，加上疫情嚴重，已超過風險胃納量，所以決定「萬無疫失」只銷售到19日下午五點半。

即使旺旺友聯「萬無疫失」19日還持續銷售，不過，由於太多人上網，民眾指出，該公司網站一直顯示「建立資料庫連線時發生錯誤」，即使想投保根本無法進入。

產險公司表示，由於政府防疫政策不停地在改變，讓產險銷售防疫險有相當大變數，且預期在未來理賠上，恐會出現相當多爭議，接下來新版防疫保單設計一定要去除這些變數，因此，相關保障如隔離以及確診定額理賠勢必要作相當大改變。